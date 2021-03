Engagement in Neuss : Initiative Schmetterling kreiert Song

Engagement in Neuss

Neuss Der Neusser Verein hat mit Geschwisterkindern ein Online-Musik-Projekt gemacht. Das Ergebnis – Video und Song – ist ab Montag auf der Facebook-Seite zu sehen.

Das aktuelle Projekt aber war an diesem Wochenende insbesondere für die Geschwisterkinder gedacht. „Sie müssen oft hintanstehen“, sagt die das Projekt koordinierende Sozialpädagogin Cordula Baumann (50), „denn alle Sorgen und sehr viel Zuwendung richtet sich auf das erkrankte Kind.“ Auch die Außenwelt wie Bekannte und Verwandte kümmerten sich mehr um den Sorgenfall.

Das mache die Geschwister ernsthaft erkrankter Kinder oft einsam – „Schatten-Kinder“ nennt sie Cordula Baumann – , sie wirkten oft viel älter wegen der Verantwortung, die sie zu Hause übernehmen müssen. Ihnen war das Projekt „Sing your song“ gewidmet, für das sich die Neusser Koordinatorin professionelle Hilfe gesichert hatte: „Write your song“ aus Bad Wörrishofen gab die Merkmale vor. Dahinter stehen Carry und Ron Traube, die in den 90iger Jahren Erfolge als Countrysong-Duo feierten, sogar zweimal Platin erreichten, seit 2008 sich mit ihrem Projekt „social songwriting“ für soziale Einrichtungen und Organisationen engagieren.