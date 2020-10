Auszeichung : Bundesverdienstkreuz für Neusserin

Neuss Große Freude bei Ingrid Landen: Die Neusserin erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke überreichte die Auszeichnung im Kloster Langwaden in Grevenbroich. An der Feierstunde nahm auch Sven Schümann teil, Erster Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Neuss. „Ingrid Landen war und ist stets bereit, sich für andere einzusetzen“, sagte Petrauschke in seiner Laudatio. Vor allem in der gesundheitlichen und sozialen Fürsorge habe sie „auszeichnungswürdige Verdienste“ erworben. „Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ist ein willkommener Anlass, auf eine Lebensleistung zu blicken, die beileibe nicht abgeschlossen ist, die heutige, würdigende Bilanz aber mehr als verdient hat“, so Petrauschke.