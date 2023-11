Quartier in Neuss Infoveranstaltung zum „Neuen Hammfeld I“

Um allen Interessierten einen Überblick über das Gesamtkonzept zu geben, lädt die Stadt Neuss zur Informationsveranstaltung „Neues Hammfeld I“ ein. Diese findet am Montag, 4. Dezember, von 17 bis 19.30 Uhr in der Johanniter-Akademie NRW – Campus Niederrhein (Hellersbergstraße) statt. Zu Beginn wird die Entwicklungsstrategie der Stadt für den Bereich zwischen Innenstadt und Rhein beleuchtet. Anschließend werden kurze Inputs zum Isek sowie zur Laga 2026 gegeben. Danach besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer kleinen „Messe“ über die im Isek dargestellten Maßnahmen zu informieren und mit den anderen Interessierten sowie den Fachleuten in einer zwanglosen Atmosphäre auszutauschen und zu diskutieren.