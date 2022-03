Neuerscheinung in Neuss : Auf Umwegen von Syrien ins Rheinland

Renas Sido und Ines Kolender präsentieren das Taschenbuch, das ab sofort im Skript-Verlag erhältlich ist. Foto: Kolender

Neuss Renas Sido ist in Neuss angekommen. Doch auf seiner langen Flucht aus Syrien hat er einiges erlebt. Seine unterwegs gemachten Erfahrungen hat er nun mit Hilfe von Ines Kolender in einem Buch veröffentlicht.

Renas Sido war knapp 18 Jahre alt, als er den kurdischen Teil Syriens verließ: Vier Jahre sollte es dauern, bis er schließlich in Neuss ankam: Mittlerweile hat er in der Quirinusstadt mit seiner Familie ein Zuhause gefunden, er absolvierte eine Ausbildung als Fachkraft für Lager und Logistik bei einer Spedition im Neusser Hafen und arbeitet nun in Festanstellung in einem renommierten Neusser Unternehmen.

Doch bis dahin hat der Endzwanziger viel erlebt: So viel, dass ihm ein Psychologe einst sagte, man könne ein Buch über sein Leben schreiben. Und genau das hat er nun gemeinsam mit seiner Caritashelferin Ines Kolender getan.

Als die Fluchtmigration 2015 ihren Höhepunkt erreichte, begann Kolender sich ehrenamtlich zu engagieren. Bei der Neusser Caritas wurde die Aktion „Neue Nachbarn“ unter Leitung von Dorota Hegerath ins Leben gerufen. Und so lernten sich Ines Kolender und Renas Sido kennen. Die Neusserin half dem jungen Mann nicht nur bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, sie wurde bald schon seine Vertrauensperson. 2020 starteten sie gemeinsam das Buchprojekt: Sido erzählte und Kolender schrieb auf. Herausgekommen ist ein 238 Seiten dickes Taschenbuch, das im März 2022 im Neusser Skript-Verlag von Wolfgang Reif erschienen ist. „Wo sind meine Olivenbäume? Auf Umwegen von Syrien ins Rheinland“ heißt der biografische Bericht – der Titel ist einerseits eine Anspielung auf den elterlichen Olivenhain und andererseits ein Aufschrei.

Erzählt wird die Geschichte seiner Flucht, des Ankommens aber auch was es bedeutet, als Angehöriger einer Minderheit im Assad-Regime aufzuwachsen. Geboren in ein behütetes familiäres Umfeld, traf Sido in der Schule auf Lehrer mit grausamen pädagogischen Praktiken. Schon damals träumte er von einem Leben in Europa, verfolgte den Traum aus Rücksicht auf die Familie aber nicht weiter.