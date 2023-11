Kulturkeller in Neuss Acoustic Concert mit einem transkulturellen Prozess

Dass Ramesh Shotham diese Band Madras Special nennt, hat einen triftigen Grund. In der Metropole Madras, dem heutigen Chennai, wurde dieser Perkussionist 1948 geboren, dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend und entdeckte die vielfältige, karnatische Kultur und Musik, wie sie überall in dieser südindischen Stadt am Golf von Bengalen zu erleben und zu hören ist.