Autorin aus dem Rhein-Kreis Neuss Ein Liebesroman mit berührender Botschaft

„Ich träume von Wellen“, heißt der Roman, der nun im Neusser Skript-Verlag und als E-Book erschienen ist. Geschrieben wurde er von Katharina (Ina) Broich, die seit diesem Jahr den Neusser Autorenkreis leitet. Die 45-Jährige hat Touristik, Literatur und Gesang studiert. Sie lebte viele Jahre mit ihrem Mann und ihren Kindern in Südafrika, wo sie als Opernsängerin und Sales Agent tätig war. Mittlerweile ist sie als Lektorin und Autorin in verschiedenen Genres aktiv. Doch gibt es etwas, das ihre Werke vereint: „In all meinen Romanen lenke ich das Augenmerk auf Gruppen, die sonst in der Gesellschaft unbemerkt bleiben, weil sie keine Lobby haben oder sich schlichtweg niemand für sie interessiert“, verrät die Autorin. „Ich träume von Wellen“ hat sie dabei in nur 13 Tagen geschrieben – entstanden ist das Buch nämlich bei einem Schreibwettbewerb zum „National Novel Writing Month“ (NaNoWriMo). Dabei mussten die Teilnehmer in 30 Tagen mindestens 50.000 Worte schreiben. Für Broich, die nach eigenen Angaben „außerordentlich gut“ unter Druck schreiben kann, war das kein Problem. Das war im November 2021. Vor der Veröffentlichung habe sie ihren Roman dann aber ein Jahr lang überarbeitet und editiert.