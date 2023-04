Ina Aufenberg rückt in die Model-Villa nach Neusserin tritt bei Germany’s Next Topmodel an

Jeden Donnerstag zieht Heidi Klum mit ihrer Sendung „Germanys Next Topmodel“ (GNTM) viele – oft junge, vermutlich noch öfter weibliche – Fernsehzuschauer an. Seit vergangener Woche dürften einige zusätzliche Zuschauer vor dem Bildschirm sitzen, schließlich ist seitdem Ina Aufenberg aus Neuss mit unter den Kandidatinnen, die alle auf einen Modelvertrag und gesteigerte Bekanntheit hoffen. Die 44-Jährige gehört zu den Nachrückerinnen, die später in die Sendung eingestiegen und in der Model-Villa in Los Angeles angekommen sind. Die Sendung gibt sich seit einiger Zeit diverser – mitmachen dürfen nicht mehr nur junge und besonders dünne Frauen, sondern auch fülligere und ältere Models, auch transgeschlechtliche Menschen sind dabei. Ina Aufenberg tritt, zusammen mit vier anderen Frauen, als „Best-Ager“-Kandidatin an.