Neusser musizieren digital : Marienberg-Schülerinnen entwickeln Mutmach-Song zum Mitsingen

Neuss Das Musizieren mit ihrem Schülerinnen-Ensemble „Terzinfarkt“ vermissen Klara Marie Schmitt und Lea Theresa Sohn vom Gymnasium Marienberg zurzeit sehr.

„Musik ist unser Hobby und das, was Menschen emotional verbindet“, sagt Klara Marie Schmitt. „Uns war es wichtig, bei den vielen negativen Nachrichten etwas Fröhliches in die Welt zu setzen.“ In weniger als 24 Stunden komponierten die Schülerinnen den Song. Er thematisiert die aktuellen Entbehrungen – aber vor allem Mut, Hoffnung und Gemeinschaft.