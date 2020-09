Seminar in Neuss : Nikolaus ist jetzt ein „Ausbildungsberuf“

In Neuss kann man sich Ende Oktober zum Nikolaus ausbilden lassen. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Neuss Am 24. Oktober findet in Uedesheim ein Seminar für angehende Nikolaus-Darsteller statt. Was in diesen siebeneinhalb Stunden geschieht, verrät einer der Organisatoren.

Der Grundstein wurde vor rund 15 Jahren gelegt. „Damals hat mich meine Großmutter ins kalte Wasser geschmissen“, erinnert sich Matthias Heckhausen schmunzelnd. Um der Familienfeier ein bisschen „Pep“ zu verleihen, bat sie ihren Enkel damals darum, in die Kirche zu gehen, sich ein schönes Gewand zu besorgen und zuhause in die Rolle des Heiligen Nikolaus zu schlüpfen. Was als Spontan-Aktion begann, sollte ihn auch in den Jahren danach nicht mehr loslassen. Bis heute wird der 32 Jahre alte Neusser regelmäßig als Nikolaus für Familien- oder Firmenfeiern gebucht. Sieben bis acht „Einsätze“ hat er nach eigenen Angaben jährlich.

Doch seine Erfahrungen in der Rolle des bekannten Heiligen gibt er auch an andere weiter – und zwar in seiner eigenen „Nikolausschule“, die er gemeinsam mit Dennis Artmeier in Neuss und Augsburg betreibt. Der nächste Termin in der Quirinusstadt ist bereits festgezurrt: Am Samstag, 24. Oktober, findet im Pfarrsaal St. Martinus an der Rheinfährstraße in Uedesheim das nächste Seminar für Nikolaus-Darsteller statt. Um 9.30 Uhr geht es los und dauert circa 7,5 Stunden. Danach bekommen die Teilnehmer ein offizielles Zertifikat überreicht. In den Stunden vor der Übergabe erhalten die künftigen Darsteller unter anderem Tipps zur Kleidung und zum passenden Verhalten in dieser Rolle. Zudem gibt es historische Informationen über die Geschichte des Heiligen und darüber, wie man die Teilnehmer einer Feier richtig einbindet. „Aktuell geben wir auch Ratschläge, wie man Corona-Schutzmaßnahmen treffen kann – eine Möglichkeit ist, einen Mundschutz unter dem Bart zu tragen“, sagt der Organisator.

Aber was sind die drei Kerneigenschaften, die es braucht, um in diese besondere Rolle zu schlüpfen? „Man sollte ein sauberes Kostüm haben, freundlich sein und Freude verbreiten wollen“, sagt Heckhausen, der in Grimlinghausen direkt am Rhein lebt. Initiiert wurde die „Nikolausschule“ einst vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), nun machen Heckhausen und Dennis Artmeier in Neuss und Augsburg ihr „eigenes Ding“. Für das Seminar in Augsburg kommende Woche sind es bislang acht Teilnehmer. Vor zwei Jahren in Grimlinghausen waren es vier. Das Publikum ist laut Heckhausen breit gefächert. „Wir hatten auch mal einen Weihnachtsmann, der sich zum Nikolaus ,umschulen’ lassen wollte“, sagt der 32-Jährige schmunzelnd. Zwar rechnet er damit, dass wegen Corona in diesem Jahr die meisten Nikolausfeiern abgesagt werden, man könne sich jedoch schon für das nächste Jahr ausbilden lassen.