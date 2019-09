Premiere am Rheinischen Landestheater : Der Suppenkaspar mag kein „Bio“ mehr

Laila Richter spielt die Hauptrolle im Stück „Shockheaded Peter“. Foto: Marco Piecuch

Neuss In „Shockheaded Peter“ zeigt Regisseur Philipp Moschitz die zum Teil absonderlichen Erziehungsmethoden im 21. Jahrhundert. Großartig: Laila Richter in der Hauptrolle. Publikum zeigt sich begeistert am Premierenabend.

Die Bühne ist mit Varieté-Licht umrandet. In der Mitte dreht sich ein halboffener Rundbau mit schräger Innenfläche. Auf der rechten Seite spielt leise eine dreiköpfige Band. Und dann ist er auf einmal da, der „Shockheaded Peter“, angezogen wie auf dem berühmt-berüchtigten Pappbilderbuch für Kinder. Aus dem Zuschauerraum macht sich die junge Schauspielerin Laila Richter auf den Weg ins Rampenlicht. Mit ihrem Struwwel-Kopf und tierisch langen Fingernägeln wird sie durch den Abend führen. Eine ganze Reihe von Sensationen will sie präsentieren, die unter einem gemeinsamen Motto stehen: „Die Absonderlichkeiten der Eltern des 21. Jahrhunderts.“ Den Anfang macht die Frage: „Wie werden Kinder gemacht?“ Dabei geht es noch ziemlich traditionell zur Sache, mit Mama und Papa im Bett und natürlich einem Klapperstorch. Im Rundbau tummeln sich jetzt die übrigen Darsteller: Antonia Schirmeister, Sarah Wissner, Philippe Ledun und Ulrich Rechenbach. Alle in eng-glänzendem Dress, richtig goldig.

Aus Heinrich Hoffmanns Kinderbuch machten Phelim McDermott, Julian Crouch und die „Tiger Lilies“ 1998 eine Junk-Oper. Am RLT ist daraus eine Jahrmarkts-Moritat für Eltern geworden. Der junge Regisseur Philipp Moschitz bediente sich dabei aus einem Füllhorn an zeitgeistiger Pädagogik. Einziges Ziel der nur scheinbar nützlichen Methodenvielfalt: Aus „unfertigen“ kleinen Menschen erfolgreich „funktionierende“ Erwachsene zu machen. Los geht es bereits mit der Ernährung. Mit regional geernteten, absolut umweltverträglichen Bio-Produkten überfüttert, stellt der Suppenkasper das Essen ein. Eine Struwwelpeter-Puppe, Alter Ego der Darstellerin, sticht dem Kind mit der Gabel immer wieder in den aufgeblähten Bauch, bis es heißt: „Am fünften wog er noch ein Lot, am sechsten Tage war er tot.“ Man staunt bei der Abfolge weiterer „Sensationen“, etwa dem gewalttätigen Friederich oder dem Feuerteufel Paulinchen, wie sehr sich Erziehung immer nur um die eine Binsenweisheit dreht: Wie man in den Wald hineinruft, so hallt es wieder heraus.

Info Nächste Aufführung ist am 29. September Was Den englischen Text der Originalfassung hat Patrick Marber ins Deutsche übersetzt. Regisseur Philipp Moschitz nahm aber eine Reihe von Veränderungen vor. Bühnenbild und Kostüme stammen von Isabelle Kittner. Wann Weitere Aufführungen sind am 29. September sowie am 1. und 9. Oktober.