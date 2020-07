Kostenpflichtiger Inhalt: Unterwegs in Neuss-Norf : Wo sich bald alle Generationen treffen

An der Nievenheimer Straße wird fleißig gebaut. Foto: Simon Janßen

Serie Norf Der Neusser Bauverein hat viel zu tun im Stadtgebiet, so auch in Norf, wo an der Nievenheimer Straße ein komplett neues Wohnquartier entsteht. Dazu gehört auch ein Seniorenheim. Dessen Bau ist für den Verein eine Premiere.