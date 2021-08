Unterstützung in Neuss : Weiterer Lotsenpunkt eröffnet

Grimlinghausen Auch in Grimlinghausen gibt es nun eine Anlaufstelle für Senioren. Dort finden sie ein offenes Ohr für ihre Alltagssorgen, können sich beraten lassen und erhalten Angebote zur Freizeitgestaltung.

Im alten Pfarrhaus an der Rheinuferstraße in Grimlinghausen wurde am Mittwoch der Lotsenpunkt Grimlinghausen/Uedesheim eröffnet. Als zehnter und vorläufig letzter Knoten im Netzwerk dieser Anlaufstellen der Stadt sollen Senioren in den beiden Stadtteilen erreicht werden. „Wir wollen Bedarf und Potenzial erkennen, Hilfesuchende und Hilfegebende zusammenbringen und Strukturen und Angebote gemeinsam mit allen Akteuren der Stadtteile schaffen,“ sagt Jens Röskens, Geschäftsführer des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SkF), der als Träger des Lotsenpunktes fungiert.