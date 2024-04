Ausstellung im Neusser Atelier in Hombroich In Graubners Zentrum der Farbe

Wenn im Schloss Bellevue zu Empfängen oder feierlichen Anlässen geladen wird, sind die Werke von Gotthard Graubner immer dabei. Es sind zwei großformatige abstrakte Gemälde, die dort an den Wänden hängen und an zwei bunte Kissen erinnern. „Begegnungen“, hat Graubner jene Werke genannt, die in Gelb und lila Tönen in Berlin zu sehen sind. Das fliederfarbene Gemälde ist häufig bei Fernsehübertragungen aus dem Schloss und auf offiziellen Fotos zu sehen – so war es zum Beispiel auch, als Olaf Scholz seine Ernennungsurkunde zum Bundeskanzler erhielt. Gemalt hatte Graubner sie Ende der 1980er Jahre gleich vor Ort – den Auftrag dazu hatte er von dem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker bekommen. Während die beiden wandfüllenden Werke wohl zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören, hat Gotthard Graubner, der in Düsseldorf und auf der Museumsinsel Hombroich in Neuss lebte und arbeitete, noch einige weitere bemerkenswerte Werke geschaffen.