„Gebraucht“ shoppen in Neuss Wo Secondhand die erste Wahl ist

Humana In Neuss gibt es ihn seit etwa drei Jahren, in anderen Städten schon länger. Vertreten ist die Kette ebenso in Krefeld und Köln, aber auch in Großstädten wie Berlin. Humana verkauft Ware für unterschiedliche Anlässe – für Männer und Frauen. „Der Zustand der Klamotten ist immer top. First Class“, so Nadia Iannizotio, Betriebsleiterin der Filiale in Neuss. Die Preise werden abhängig von Kriterien wie Marke, Stoff und Qualität bestimmt. „Billigware kommt hier nicht rein“, meint Iannizotio. Die günstigsten Teile gibt es für etwa sechs Euro, einen Pelz für 120 Euro. Die Kleidung bestellt und kauft das Geschäft an der Niederstraße 4 in den Lagern in Berlin und Frechen, Spenden werden ebenso angenommen. Humana hat in Neuss unter der Woche von 10 bis 19 Uhr geöffnet, samstags bis 18 Uhr.