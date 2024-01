Alternativer Karneval in Neuss Stunker sind in der Wetthalle angekommen

Die Bierbänke sind noch gestapelt, überall stehen Kisten herum, die Bügel sind schon da, aber noch leer. Und es ist kalt in der Wetthalle. „Das liegt daran, dass die Heizung noch nicht funktioniert“, sagt Dennis Prang, Ensemblemitglied beim Stunk und Sprecher des den Stunk veranstaltenden Theaters am Schlachthof (TaS). Also hat Britta Franken, Geschäftsführerin des TaS, an Heizlüftern „alles gekauft, was der Baumarkt hergab“, sagt sie. Am Freitagabend, wenn die Premiere stattfindet, wird es aber warm sein. Das verspricht Prang jedenfalls. Auch wenn er gesteht, dass in der Wetthalle „alles sanierungsbedürftig ist“.