Weihnachten in Neuss Vorweihnachtsstress an der „Packstation“

Geschenke einpacken – für viele Menschen stellt das in der Weihnachtszeit eine unangenehme Hürde dar, die es aber wegen gesellschaftlicher Konventionen und damit verbundener (auch eigener) Erwartungshaltung zu nehmen gilt. Also muss man sich damit auseinandersetzen, wie nun der Ball für die Nichte und das Buch für den Partner möglichst ansehnlich unter dem Weihnachtsbaum präsentiert werden. Eine Frage, die auch ich in schwierigen Fällen oft bis kurz vor Weihnachten aufschiebe, bis sie in einem übereilten, chaotischen und meist wenig erfolgreichen Einpackversuch mündet.