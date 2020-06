Kultur in Neuss : Alte Post fährt Betrieb wieder hoch

Neuss Die Pandemie hat Verschiebungen im Programm gesorgt: Premieren werden verschoben, eine Schau wird nachgeholt. Schon der Titel des Jazzkonzerts „Wir sind wieder da“ verrät es: Seit den Lockerungen geht es mit Hygienemaßnahmen im Kulturforum weiter.

Doch hatte die Pause Auswirkungen auf den Zeitplan. „Zwei Ausstellungen mussten wir in diesem Jahr absagen“, erzählt Kurator Klaus Richter. Die Schau „Sie wollen nur Spielen“ anlässlich Olympia konnte auf das kommende Jahr verschoben werden. „Schlimmer ist da die ausgefallene Ausstellung, die mit Künstlern aus den Partnerstädten Pskow in Russland und Rijeka in Kroatien zur 30-jährigen Freundschaft geplant war“, sagt Richter. Die kommenden Ausstellungen finden im zweiten Halbjahr statt, da wäre etwa „Symbol, Wort und Schrift“ und die Werke der kreativen Nachfahren von Theodor Schwann, die im Oktober gezeigt werden. Im Dezember steht dann wieder die große Jahresausstellung an. Allerdings erst am zweiten Dezemberwochenende – und nicht wie sonst üblich am ersten. Grund dafür sind Verschiebungen, die sich auch im darstellenden Bereich ergeben haben.