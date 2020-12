Berufskolleg in Neuss : Impfzentrum am Hammfelddamm ist startklar

Die Einrichtung ist in der Sporthalle des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI). Foto: Simon Janßen

Neuss Die Vorbereitungen des Kreises für das Corona-Impfzentrum in der Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik am Hammfelddamm sind abgeschlossen. Dies konnte die Kreisverwaltung jetzt fristgerecht an die Bezirksregierung melden.

(NGZ) In der Turnhalle sind acht Impfstraßen eingerichtet, in denen sichergestellt ist, dass Abstände gewahrt werden. Es wird an sieben Tagen in der Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. „So können wir täglich zunächst bis zu 400 Personen vor Ort impfen. Wenn sich die Abläufe eingespielt haben, gehen wir davon aus, dass wir die Zahl auch noch erhöhen können. Hinzu kommen mobile Impfteams, die vor allem in stationären Einrichtungen wie Pflegeheimen zum Einsatz kommen sollen“, sagt Leiterin Barbara Edelhagen.