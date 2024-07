Bekannter Obst- und Gemüsehändler Immer wieder Einbrüche bei „Straeter“ in Neuss

Der Schock ist Anke Straeter noch anzumerken. Als sie am vergangenen Sonntag das Büro ihres Obst- und Gemüseladens an der Friedrichstraße in Neuss betritt, um sich um die Buchhaltung zu kümmern und das Inventar zu kontrollieren, merkte sie schnell: Hier stimmt etwas nicht! Wenige Momente später stellte sich heraus, dass sie Recht hat. „Das Münzgeld in allen Kassen fehlte“, sagt sie. Und auch die insgesamt 600 Euro an gesammeltem Trinkgeld, von dem die Belegschaft eigentlich gemeinsam essen gehen wollte, wurden gestohlen.