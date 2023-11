Grundschulen in Neuss Schulkinder haben immer öfter Schwierigkeiten beim Radfahren

Immer mehr Kinder fallen durch die Fahrradprüfung – das ist eine Nachricht, die in den letzten Monaten immer wieder zu lesen war. Das lässt aufhorchen, denn gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es für Schulkinder besonders wichtig, das Fahrrad und die Verkehrsregeln richtig zu beherrschen. In Hamburg waren es im vergangenen Jahr satte 28 Prozent der Schulkinder, die die Fahrradprüfung nicht bestanden haben. Wie aber sieht es in der Stadt Neuss mit den Fahrkenntnissen der Grundschüler aus?