Mehrere Neueröffnungen Neuss wird zur Burger-Hochburg

Bei manchen gastronomischen Konzepten möchte Neuss es so richtig wissen. Zum Beleg dieser These sei an die „Donut-Flut“ erinnert, die im Jahr 2022 zwischenzeitlich zu beobachten war. Insgesamt sechs Geschäfte, die sich die süßen Kringel auf die Fahne schrieben, gab es zwischenzeitlich in Neuss, alleine fünf davon in der Innenstadt. Wirklich langlebig war der Trend allerdings nicht, vier von sechs Läden sind mittlerweile wieder geschlossen.