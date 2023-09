Perfide Masche der Diebe Immer mehr Autoknacker sind in Neuss am Werk

Sei es mitten in der Innenstadt oder in ruhigen Quartierstraßen: Immer wieder gab es in den letzten Wochen und Monaten Meldungen der Polizei, dass in der Stadt Neuss Autoknacker am Werk waren. Auch andernorts im Rhein-Kreis wurden in den letzten Wochen Geldbörsen, Schlüssel, Sonnenbrillen und Mobiltelefone aus Pkws gestohlen. Oft geschieht das am helllichten Tag. Manchmal schlagen die Diebe dabei die Autoscheiben ein und durchsuchen die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Häufig sind es aber auch die Vergesslichkeit oder der Leichtsinn der Besitzer, die ihren Wagen unverschlossen abstellen und es so den Tätern allzu leicht machen.