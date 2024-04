Neusser Ehepaar seit 50 Jahren verheiratet Auf einer Goldhochzeit hat’s 1970 gefunkt

Das Paar lebt in einem Haus an der Quinheimer Straße auf einem Grundstück, auf dem das Elternhaus der Goldjubilarin stand. Beide haben noch nie woanders gewohnt als in Grimlinghausen. Dort fühlen sie sich wohl, dort sind sie tief verwurzelt. Beruflich waren die Goldjubilare allerdings eher in der Innenstadt aktiv. Der gelernte Speditionskaufmann hatte 26 Jahre lang einen Kiosk an der Friedrichstraße, er pflegt immer noch den Kontakt zu einigen früheren Kunden; seine Frau ist gelernte Schneiderin, sie hatte früher alles selbst genäht, was in der Familie benötigt wurde. Ihr Beruf war zugleich ihr Hobby. Ein weiteres Hobby: Die Gartenarbeit. In Stoßzeiten hat sie aber auch im Kiosk ausgeholfen.