Einsatz in Neuss Imbiss-Brand an der Oberstraße

Beim Eintreffen der Kräfte konnten diese eine größere Rauchentwicklung feststellen. Der Rauch, so teilte die Polizei am Freitag mit, zog aus dem Imbiss in umliegende Wohnungen. Zwei Personen wurden durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Sie blieben jedoch unverletzt. Ein Gebäudeschaden war ebenfalls nicht entstanden. Für die Dauer des Einsatzes war die Oberstraße komplett gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.