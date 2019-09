Sponsoren-Schwimmen in Neuss : 24-Stunden-Schwimmen dauert 25 Stunden

Das 24-Stunden-Schwimmen haben Siegfried Willecke (l.), Melanie Funke, Matthias Braun, Gisela Hug und Andreas Neuenhausen organisiert. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Das Sponsoren-Schwimmen beginnt am 26. Oktober um 15 Uhr im Stadtbad.

Bereits drei Mal hat das 24-Stunden-Schwimmen in der Vergangenheit im Stadtbad stattgefunden, am 26. Oktober nun mit einem besonderen Schwerpunkt, einem Sponsoren-Schwimmen. Die Idee dazu hatte Andreas Neuenhausen, Präsident des Lions Clubs Neuss. Er sprach den Neusser Schwimmverein und die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) an, um das seinen Plan zu verwirklichen.

Der Erlös soll insgesamt fünf Projekten zu Gute kommen. Dazu gehören der ambulante Kinderhospizdienst „Initiative Schmetterling“ sowie zwei Projekte des Neusser Schwimmvereins, die sich für Schwimmen ohne kulturelle oder religiöse Barrieren und ein Fitnessangebot für die Generation 60plus einsetzen. Außerdem sind die Spenden für zwei Schulprojekte, die sich für preisgünstige und gesunde Ernährung und das Projekt „school nurse“ engagieren.

Insgesamt 18.000 Euro konnte Neuenhausen bei ansässigen Unternehmen bereits für den guten Zweck sammeln. Er hofft jedoch darauf, dass auch Privatpersonen an der Aktion teilnehmen: „Es wäre klasse, wenn wir die 20.000 Euro-Marke knacken könnten.“

Der Eintritt ist während des Sponsoren-Schwimmens im Stadtbad frei. Neben dem klassischen Bahnen-Schwimmen können Besucher auch an kostenlosen Kursen – von Aquajogging bis Aqua Zumba – teilnehmen. In der Sauna gibt es zudem regelmäßige Aufgüsse, es wird ein Buffet geben und ab 22 Uhr wird ein DJ Musik im Bad auflegen. „Es wäre natürlich besonders schön, wenn die Neusser die ganzen 25 Stunden nutzen würden“, sagt Matthias Braun, Geschäftsführer der NBE. Denn da vom 25. auf den 26. Oktober auf Winterzeit umgestellt wird, ist das 24-Stunden-Schwimmen eigentlich ein 25-Stunden-Schwimmen. Rund 100 freiwillige Helfer werden das Event begleiten. Auch die Partnerorganisationen DLRG und DRK werden anwesend sein. Letztere werden einen kostenlosen Schnorchelschein anbieten. Andere Sportabzeichen – wie Seepferdchen und Co. – können an diesem Tag auch im Schwimmbad abgelegt werden.