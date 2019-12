Weihnachten in Neuss : Von Hektik keine Spur in der XXL-Hotelküche

Crowne Plaza Hotel Düsseldorf Neuss - XXL Küche - Vorbereitungen zum Brunch und Weihnachtsessen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Crowne Plaza werden an Heiligabend 30 und zum Weihnachtsbuffet am 25. und 26. Dezember 500 Gäste erwartet.

Von Anneli Goebels

An Heiligabend wird Daniel Pantoja in der Küche stehen und Gänsebraten mit Klößen, Bratäpfeln und Rotkohl zubereiten. Er freut sich, denn an diesem Abend hat der Küchenchef des Neusser Crowne Plaza dienstfrei. Küchenfrei allerdings nicht, denn der 32-Jährige wird dann seine Lieben zu Hause verwöhnen. Im Hotel läuft es an diesem Abend auch ohne ihn. Denn am 24. Dezember tafeln im Hotel-Restaurant Riverside nur 30 Gäste. Und für die arbeiten in der Küche fünf Fachkräfte. Das genügt. Das Menu: eine Cremesuppe aus lila Yams Wurzel und Kokos mit einer Riesengarnele, rosa gegartes Medaillon vom Teres Major (Teil der Rinderschulter) sowie ein Brownie Würfel mit Lemon Custard Topping.

Wenn die Küchencrew sich am Nachmittag an die Vorbereitungen macht, dann haben einige Kollegen ihr Tagewerk schon hinter sich gebracht. Schließlich versorgt das Crowne Plaza seit Jahren Obdachlose aus Neuss und Düsseldorf an Heiligabend mit einem Weihnachtsmenü: 300 Portionen Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. 90 Kilogramm Fleisch hat Pantoja dafür geordert. Das ist übrigens eine der Hauptaufgaben des Küchen-Patron, Chef von 13 Köchen und sechs Auszubildenden: Speisepläne erstellen, kalkulieren und ordern. „Manchmal muss ich auch einmal raus aus dem Büro und selber am Herd stehen“, sagt er. Deshalb ist der Einsatz am heimischen Herd willkommen.

Geht es also am 24. Dezember verhältnismäßig ruhig zu im Vier-Sterne-Hotel, sieht das am ersten und zweiten Weihnachtstag schon anders aus. Zum Buffet am 25. und 26. Dezember werden jeweils 250 Gäste erwartet. Startschuss ist um 12 Uhr mit einem Sektempfang. „14 Servicekräfte sind im Einsatz“, sagt Gaby Dost, Food-and-Beverage-Managerin. „Damit auch möglichst viele unserer Mitarbeiter Weihnachten mit der Familie feiern können“, erklärt sie, „haben wir sechs Kräfte ausgeliehen. Es kommen Familien und Freundesgruppen, viele schon seit Jahren.“ Viele nutzen das Buffet zur Bescherung und bringen Geschenke mit.

Drei Hauptgänge werden angeboten. Und der Klassiker über all die Jahren ist die Gans, Brust oder Keule, mit glasierten Maronen, Bratapfel, Apfelblaukraut und Kartoffelklößen. 250 Gänsebrüste und 250 Keulen liegen bereit, ebenso gut 1000 Klöße. Neben der Gans gibt es gegrillte Seeteufelfilets mit Salbei und Rinderhüfte mit Pflaumen-Ingwer Jus. 90 Kilogramm Rindfleisch warten darauf verarbeitet zu werden. Diverse frische Salate, geräuscherte Entenbrustscheiben, marinierter Ziegenfrischkäse, Flusskrebscocktail, Vitello von der Pute, Kartoffel-Kürbiscremesuppe. Das Vorspeisenbuffet allein kann schon satt machen. Highlight, so der Küchenchef, sei ein ganzer poschierter Atlantiklachs, der kunstvoll in Szene gesetzt werde. 100 Flaschen Sekt, 80 Flaschen Weiß- und 60 Flaschen Rotwein würden an den beiden Tagen geöffnet und meist auch geleert, aber auch 120 große Wasserflaschen, sagt die F&B-Managerin.