Neuer Lektürekreis in Neuss Im Bücherhaus wird über Neuerscheinungen gefachsimpelt

Neuss · Dorothea Gravemann vom Bücherhaus am Münster hat ein neues Angebot: In regelmäßigen Abständen können sich Interessierte in einem gemeinsamen Lektüregespräch über Neuerscheinungen unterhalten. Warum ein Besuch lohnt.

06.03.2023, 04:50 Uhr

Bücherhaus-Inhaberin Dorothea Gravemann hat zum ersten „Lektüregespräch“ in ihren Laden geladen. Eine Fortsetzung folgt im Mai. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Iris Wilcke