Ausstellung in Neuss Im Alpineum dreht sich alles um die Kuh und Kuhnst

Christoph Rehlinghaus ist auf die Kuh gekommen: Und so widmet er dem Wiederkäuer in seinem Alpineum an der Oberstraße eine eigene Ausstellung. „Die Kuh ist ein Sympathieträger und in unserem Leben omnipräsent, sei es als Milchvieh oder Fleischlieferant“, sagt der Künstler. Gleichzeitig schaffe das Tier auch eine Verbindung zwischen den Alpen und dem Neusser Ausstellungsort – Rehlinghaus nennt ihn aktuell „Muhseum“ – am Niederrhein.