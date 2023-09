Nach Kontrollen in Neuss Illegale Geldspielgeräte vernichtet

Eine der Groß-Kontrollen fand im Oktober 2020 statt. 21 illegale „Fun-Games“, sieben nicht den Vorschriften entsprechende Geldspielgeräte und zwei stillgelegte Terminals für Sportwetten: So lautete die Bilanz der Stadt damals. Jene Kontrolle umfasste damals elf Standorte, an denen 14 Geldspielgeräte kontrolliert wurden. Sieben Geldspielgeräte entsprachen nicht den Vorschriften der Spielverordnung und wurden außer Betrieb gesetzt. Neben Verstößen wie fehlenden Jugendschutzbestimmungen, Möglichkeiten der Bargeldeinzahlungen in Sportwettbüros oder anderen Verfehlungen wurden bei der Kontrolle aber auch 21 illegale „Fun-Games“ festgestellt. Davon wurden drei kleinere Geräte sofort sichergestellt und 18 weitere versiegelt. Bei dem Betrieb von „Fun-Games“ handelt es sich nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern auch um eine Straftat, wie die Stadt damals mitteilte. Im Kern funktionieren diese Spiele genauso wie die meisten Spielautomaten, nur dass der Kunde nicht darauf hoffen kann, dass der Automat am Ende einen lukrativen Gewinn ausspuckt. Durch eine Gesetzesänderung zum 11. Oktober 2019 dürfen in Gastronomiebereichen nur noch zwei statt drei Geldspielgeräte aufgestellt werden. Um das zu kompensieren, nutzten Automatenaufsteller die nachfolgenden Monate, um das dritte Geldspielgerät durch ein „Fun-Game“ auszutauschen.