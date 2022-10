Wirtschaft in Neuss : IHK-Regionalforum auf Tour im Neusser Hafen

Wirtschaft in Neuss

Das Hafengebiet aus der Vogelperspektive. Die Neuss Düsseldorfer Häfen schaffen die Grundlage für rund 21.000 Arbeitsplätze in der Region. Foto: Neuss-Düsseldorf Häfen

Neuss Die Neuss Düsseldorfer Häfen sind ein Job-Motor und für die Wirtschaftskraft der Region entscheidend. Ein Blick auf Bedeutung und Geschichte.

Der doppelstöckige Bus war vollständig besetzt, als Andreas Hamm , Assistent der NDH-Geschäftsführung, zunächst über Geschichte sinnierte. Als der Rhein ab dem 14. Jahrhundert sein Bett vom Neusser Stadtzentrum weg verlagerte, reagierten die Stadtväter sofort, indem sie den Erftkanal systematisch ausbauten. „2000 Jahre Geschichte gehen heute über den Wendersplatz“ übertrieb er ein wenig, nahm aber tatsächlich Bezug auf aktuelle Diskussionen. Denn der Wendersplatz wird auch in Zukunft Drehscheibe für den Zugverkehr sein, der seit 120 Jahren den Betrieb im Hafen beeinflusst und dessen Bedeutung zunehmend wächst.

Das bestätigte auch Dominik Baum, Geschäftsführer der großen Ölmühle C. Thywissen. Zwar habe sein Unternehmen zwei neue Silos am Hafenbecken 1 gebaut, aber „der Wasserstand des Rheins ist kein verlässlicher Partner mehr“. Wie gut, dass zwei der größten Kunden, Thomy-Nestle und Walter Rau, gleich gegenüber ihren Sitz haben. Auch Tobias Haberland, Mitgeschäftsführer beim Logistikunternehmen M. Zietzschmann, setzt auf Ökologie: „Weg von der Straße, hin zu Schiff und Bahn!“ Das Familienunternehmen operiert seit 1912 vom Hafenbecken 4 aus.

Der heimliche Cosco-Ausstieg am Duisburger Hafen

Chinesische Staatsreederei : Der heimliche Cosco-Ausstieg am Duisburger Hafen

Kompromiss in umstrittenem Hamburger Hafen-Deal in Sicht

Übernahme durch chinesischen Konzern : Kompromiss in umstrittenem Hamburger Hafen-Deal in Sicht

Die Busfahrt tangierte auch das Hafenbecken 5, den ehemaligen Floßhafen, wo Container von Neuss Trimodal und Contargo den Blick für die Zukunft schärfen. Spätestens dort waren alle Entscheider in einem Punkt einig: Ohne die Existenz der NDH käme es zu einer signifikanten Verschlechterung der gesamten Region. Bereits heute zählen die beiden Häfen mit einem Güterumschlag von rund 13 Millionen Tonnen pro Jahr zu den größten und modernsten Binnenhäfen Europas. Rund 21.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von den NDH ab, in Neuss bedeutet das: jeder 20. Arbeitsplatz. Die Wirtschaftsleistung betrug im Jahr 2019 rund 1,8 Milliarden Euro. Experten erwarten, dass sie bis zum Jahr 2030 um 16 Prozent wachsen wird.

Im Anschluss an die Rundfahrt waren die Teilnehmer Gäste in der Zukunftswerkstatt der RheinLand-Versicherungsgruppe. Zum „Dialogforum“ begrüßte der Vorstandsvorsitzende Christoph Buchbender – „Der Erfolg der Rheinland ist sein ganz persönlicher Erfolg“, sagte der IHK-Hauptgeschäftsführer – die vielen Gäste und gestaltete ein Porträt der Versicherungsgruppe: „Wir sind eine leise Firma.“ Er verschwieg, dass die RheinLand zu einer Art „Wallfahrtsort“ für Digitalisierung der Assekuranz geworden ist. In seiner letzten Dienstwoche sagte ein zufriedener Christoph Buchbender: „Die Balance zwischen ‚gerne Geschäfte machen‘ und sozialem Engagement ist uns gelungen.“