Pop-up Store in Neuss eröffnet IHK macht Ausbildung auf dem Markt greifbar

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz begrüßte Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Marienberg, aber auch Vertreter aus Politik und Verwaltung wie Kreisdirektor Dirk Brügge, den Landtagsabgeordneten Simon Rock, die Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum, den Neusser Bürgermeister Reiner Breuer. Ihre Präsenz war auch ein Zeichen dafür, dass es derzeit so schwierig ist, Ausbildungsplätze besetzt zu bekommen. Der Begriff „Berufsorientierung zum Anfassen“ macht deutlich, dass es in dem Pop-Up-Store interessanter zugeht als in einem Gardinenladen. Simon Rock versuchte sich an einem Simulator als Feuerwehrwagen-Fahrer. Er hätte sich auch für Staplerfahrer, Fahrer eines Autos in der Sprinter-Klasse im Rechtslenkung und etliche andere Alternativen entscheiden können. Überall in dem geräumigen Ladenlokal im Herzen der Stadt gibt es Ruheinseln, nicht ist spießig.