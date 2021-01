IHK und Stadt Neuss im Gespräch : IHK betont Bedeutung der Gleise am Wendersplatz

Neuss Die Gleisanlagen auf dem Wendersplatz, zu denen auch das Notgleis an der Batteriestraße zählt, sind für die Betriebe im Hafen ein existenzielles Thema.

Darauf wies die IHK Mittlerer Niederrhein die Stadt in einem Gespräch zur Vorbereitung eines Wettbewerbs zur Neugestaltung dieser Fläche hin. Damit formuliert die Kammer nicht nur eine planerische Vorgabe, sondern erschwert möglicherweise auch einen Verkehrsversuch für eine „Shared-Space-Lösung“ auf der Hessentorkreuzung. Denn neben der Wichtigkeit der Gleise betont die IHK auch den dringenden Wunsch der Hafenbetriebe, dass deren Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze auch in Zukunft mit dem Pkw erreichen müssen, ein Ausweichen über den Willy-Brandt-Ring für sie aber auch für alle, die die Innenstadt von Norden oder Süden erreichen wollen, einen Umweg bedeute. Die Kammer verbindet das mit dem Hinweis, dass das Verkehrsaufkommen auf der Achse Europadamm-Batteriestraße, die für den Versuch wesentlich wäre, schon jetzt groß ist.

Zur Vorbereitung des vom Rat beschlossenen Wettbewerbsverfahrens, bei dem es in einem Teil um Ideen für den Wendersplatz und in einem zweiten um die Durchführung eines Versuches geht, den Straßenraum für Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer ampelfrei und gleichberechtigt nutzbar zu machen, führt die Verwaltung derzeit viele vorbereitende Multiplikatorengespräche im Hintergrund. Das Ergebnis eines dieser Gespräche macht die IHK jetzt einseitig öffentlich. In einer Pressemitteilung betont IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz: „Als Interessenvertretung der Wirtschaft werden wir bei der Entwicklung dieses für Neuss und den Hafen so wichtigen Areals im engen Schulterschluss mit den Betrieben vor Ort agieren.“