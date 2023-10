Aktion am 6. November bei Essity in Neuss Gewerkschaft fordert günstigen Strom für Industrie

Mit einer Kundgebung bei Essity in Neuss wollen die Industriegewerkschaft IGBCE und Beschäftigte in den energieintensiven Industrien ihrer Forderung nach einem auf Zeit gedeckelten Brückenstrompreis für die Branche Nachdruck verleihen. Die Aktion unter dem Motto „Brückenstrompreis jetzt!“ beginnt am 6. November um 12 Uhr vor Tor 1 an der Floßhafenstraße 16 in Neuss. Erwartet werden 150 Teilnehmende.