Rezeptideen vom Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss : Regional und saisonal angerichtet

Rhein-Kreis Ein schnell gemachter erfrischender Salat und Gemüse aus dem Ofen: Aus saisonalen Zutaten lassen sich leckere Gerichte zubereiten. Der Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss möchte das Bewusstsein für eine saisonale und nachhaltige Ernährung schärfen und stellt verschiedene Rezepte bereit. Zwei Beispiele.

Keine weiten Transportwege, meist weniger Verpackungsmüll und schmeckbare Frische: Obst und Gemüse aus der Region sind wertvoll. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, setzt sich der Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss für regionales, nachhaltiges und gesundes Essen ein. Zur Woche der Nachhaltigkeit hat er nun zu einer Aktion aufgerufen, bei der es darum geht, eine Woche nur regionale und saisonale Produkte zu essen. Das regionale Kochen beginnt also beim Einkauf: Hofläden , Selbsterntefelder oder auch Supermärkte bieten etwa Obst, Gemüse und Kartoffeln aus der Umgebung. Wie sie verarbeitet werden können, stellt der Ernährungsrat in zahlreichen Rezepten vor. Zwei Beispiele zur Inspiration.

Die Zubereitung ist vergleichsweise einfach: Apfel, Lauchzwiebel und Radieschen werden gewaschen und je nach Belieben klein geschnitten. Im Anschluss können alle Soßenzutaten miteinander vermischt werden – ehe sie über das klein geschnittene Gemüse und den Apfel gegeben werden. Alles gut vermischen und umrühren – fertig. Das Rezept lässt sich auch variieren: Auch roher und sehr klein geschnittener Broccoli passt gut in den frischen Salat, empfiehlt der Ernährungsrat. Und in der Spargelzeit ließe sich der Salat mit gegarten Spargelstücken gut aufpeppen.

Je nach Jahreszeit lässt sich das Gemüse auch austauschen: Gut geeignet seien laut Ernährungsrat etwa Kürbis, Porree, Pastinaken, Sellerie oder Fenchel. Und so wird es gemacht: Gemüse waschen und in mundgerechte Stücke schneiden, ebenso die Kartoffeln schälen waschen und in mundgerechte Stücke teilen, die Lauchzwiebeln werden in Ringen geschnitten. Dann werden Kartoffeln und das Gemüse mit Öl, Oregano, Salz und Pfeffer vermischt und anschließend auf einem Backblech verteilt. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder 180 Grad Umluft rund 30 Minuten garen. Nach rund 15 Minuten das Gemüse auf dem Blech wenden. Lauchzwiebelringe auf die gegarte Gemüse-Kartoffel-Mischung geben und mit dem Quark, der zuvor aus den Zutaten angerührt wurde servieren.