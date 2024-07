Kurse und Selbstgemachtes im Rhein-Kreis Neuss Ideen für einen kreativen Sommer

Für die Umsetzung muss nicht immer gleich ein mehrwöchiger Kursus gebucht werden. Auch in wenigen Stunden lassen sich tolle Ergebnisse erzielen. In Neuss wird beispielsweise seit einigen Jahren die Artnight angeboten: Unter Anleitung einer Künstlerin treffen sich Menschen in einer Gaststätte, – aktuell ist es das Neusser Mauerwerk – um dort gemeinsam ein Bild zu malen. Das ganze hat keinen schulischen Charkater, Tipps und Anleitungen erhalten die Teilnehmenden trotzdem. Dennoch ist es kein aufeinander aufbauender Kurs, sondern ein einzelner Termin, an dessen Ende ein fertiges Werk steht. Die nächsten Termine sind immer montags ab 18 Uhr im Mauerwerk, Anmeldungen erfolgen über die Homepage der Artnight. Wer lieber Keramik bemalen möchte, kann sowohl in Neuss in der Potteria von Babette Lutz-Lorenz vorbeischauen als auch das Keramikmalstudio in Korschenbroich an der Hindenburgstraße 26 besuchen. Und in Meerbusch bietet Ida Glavas Workshops zum Sticken an – mit der richtigen Technik lassen sich T-Shirts, Taschen und sogar Rucksäcke mit einem individuellen Design verschönern. Für Kinder hat das Rheinpark-Center einen Bastel-Sommer ausgerufen: Immer freitags und samstags von 13.30 bis 18.30 Uhr können sie im sogenannten „Kids Garden“ kreativ werden und etwa Tontöpfe und Blumenstecker gestalten, Sticker mit Diamond Painting fertigen oder Klopapierrollen in Roboter und Clowns verwandeln.