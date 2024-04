Mobile Hundschule Erziehungstipps einer Neusser Hundetrainerin

Erst lief alles wie erhofft, als Janine Heyeres sich 2017 den Traum eines dritten Hundes erfüllte und die Hündin Xena adoptierte. Die rumänische Hündin schien sich gut einzuleben – das erste Jahr klappte traumhaft, erzählt Heyeres. Doch nach einem Jahr bemerkten sie und ihr Partner Auffälligkeiten bei der Hündin. Sie wurde aggressiv gegenüber anderen Hunden – Spaziergänge wurden immer nervenaufreibender. Auch Menschen gegenüber verhielt Xena sich problematisch. Besonders gegenüber großen Männern geriet sie immer häufiger „in einen aggressiven Zustand“, so Heyeres. Die junge Frau machte es sich zur Aufgabe, die Ursache für Xenas Verhalten zu finden. Bei einem der vielzähligen Arztbesuche wird klar: Bei der Hündin scheint ein alter Hüftbruch schlecht verheilt zu sein. Es folgte eine schwere Zeit für Heyeres und ihre Hündin. Nach drei Operationen und einer langen Genesungszeit waren immerhin Xenas körperliche Beschwerden verheilt. „Das hat die Probleme aber natürlich nicht weggezaubert“, erzählt die junge Frau. Sie sei immer unsicherer geworden. Besonders Xenas aggressives Verhalten an der Leine habe ihr zu schaffen gemacht. Heyeres erzählt: „Da habe ich realisiert, dass viel Hundeerfahrung und ein Händchen für Hundeerziehung nicht immer ausreichen.“ Auf der Suche nach einer Lösung für Xenas Probleme sei das Duo von Trainer zu Trainer geschickt worden. „Da habe ich alles Mögliche erlebt. Von Training durch Strafe bis zur Vermeidung von anderen Hunden“, so Heyeres. Das sei für sie alles keine Lösung gewesen. „Wir waren schon kurz davor Xena wieder abzugeben“, erzählt Heyeres. Der letzte Ausweg sei es gewesen, sich selbst zur Hundetrainerin ausbilden zu lassen, erzählt sie. „Mein Mann hat mich dabei sehr unterstützt. Der Vorschlag, mich selbstständig zu machen, kam auch von ihm.“ In der zweijährigen Ausbildung hat Heyeres viel gelernt: „Mittlerweile weiß ich: Hundetrainer zaubern nicht. Das machen am Ende die Besitzer.“