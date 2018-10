Neuss: Hunderte Strohballen stehen in Flammen

Neuss Die Neusser Feuerwehr war in der Nacht im Großeinsatz, weil 200 Strohballen gebrannt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht auf Sonntag gegen 1.25 Uhr alarmiert. Auf einem Feld am Berger Weg brannten 200 Strohballen. Die Feuerwehr ließ sie kontrolliert abbrennen, über den entstandenen Schaden war am Sonntag noch nichts bekannt. Die Einsatzkräfte waren insgesamt zwölf Stunden mit dem Brand beschäftigt, am Sonntagmittag war der Einsatz beendet. Kurzzeitig musste die Bundesstraße 201 gesperrt werden.