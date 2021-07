Hunderte Neupflanzungen in Neuss : Einsatz für den „Zukunftswald“

Neuss Die Stadt hat hunderte Neupflanzungen nahe der A52 vorgenommen und sucht nun weitere Firmen für Kooperationen. Vor allem eine Baumsorte wird sukzessive aus dem Stadtgebiet verschwinden.

(NGZ) In dem städtischen Waldstreifen zwischen der A52 und Moselstraße/Am Baldhof hat die Stadt 650 junge Eichen und Linden gepflanzt. In diesem Waldbereich waren zuvor etwa 100 Bergahorne abgestorben und mussten aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt werden. Das teilte die Verwaltung jetzt mit. Der vor etwa 60 Jahren gepflanzte recht schmale Waldstreifen bestand ursprünglich aus Eschen, Eichen, Buchen und vor allem auch Bergahorn-Bäumen.

Von Natur aus ist der Bergahorn allerdings eher an frischeren und kühleren Standorten und in den Bergen zu finden. Der Standort am Niederrhein ist für ihn daher alles andere als ideal. Die Trockenjahre 2018, 2019 und 2020 schwächten die Bergahorne noch dazu so sehr, dass sie kaum Gegenwehr gegenüber der Rußrindenkrankheit aufbringen konnten. Die Folge war ein sehr rasches Absterben der Bergahorne.