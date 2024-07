Hündin aus Neuss hilft Demenzkranken „Es ist schön, Menschen wieder Lebensfreude zu schenken“

„Wenn jeder etwas an die Gesellschaft zurückgibt, dann funktioniert die Gesellschaft auch insgesamt besser“, so Stüsgen. Aktuell besucht sie mit Sunny zwei Mal im Monat eine demenzkranke Dame in Neuss. „Wäre mein Terminkalender in der Praxis nicht so voll, wäre ich sehr gerne auch öfter im Einsatz“, sagt Stüsgen. Von den Hausbesuchen könne Stüsgen viel für ihr eigenes Leben lernen. „Oftmals sind es die kleinen Dinge, die Menschen erfreuen“, so die Neusserin. Besonders mit Demenzkranken sei es wichtig, geduldig und empathisch zu sein. Sie gehe ohne Erwartungen zu jedem Hausbesuch. Manchmal gebe es ein Gespräch, hin und wieder ein Spaziergang, häufig auch einfach nur eine Streicheleinheit für Hündin Sunny. „Es ist schön, durch das Ehrenamt Menschen wieder Lebensfreude zu schenken“, so Stüsgen.