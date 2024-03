Internetseite „Chic Chicken“ Neusser Star-Hühner im Osterfieber

Als erfahrene Hühnerhalterin muss die 65-Jährige aber mit einer weitverbreiteten Fehleinschätzung aufräumen: Wer denkt, ein paar Hühner im eigenen Garten reichen für eine ganzjährige Versorgung mit Eiern, der irrt. Lediglich in der Zeit von April bis September (in diesem Jahr war die Pause etwas früher beendet) werden täglich die kleinen Geschenke ins Nest gelegt – circa fünf pro Tag sind es derzeit, wie Elke Hilden sagt. Auch in der im Herbst beginnenden „Mauser“ werden keine Eier gelegt.