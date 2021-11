Brauchtum in Neuss : In Schützenuniform durchs Obertor

Aufzug zum Großen Zapfenstreich beim Patronatstag der Hubertusschützen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Hubertusschützen freuten sich, den Patronatstag wieder live feiern zu können. Da konnte so manch einer ein Freudentränchen nicht zurückhalten.

„Es war ein wirklich erhebendes Gefühl, als Schützen am Sonntag in Uniform wieder durch das Obertor zogen“, sagte Volker Albrecht, Major und Vorsitzender der St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss. Nach 728 Tagen konnten die Schützen ihren Patronatstag in der Stadthalle wieder live feiern.

Begonnen hatte dieser mit einem Festhochamt in St. Marien, in dem sich Monsignore Wilfried Korfmacher, Präses der Hubertusschützen, in seiner Predigt auf die Lesung aus dem 5. Buch Mose konzentrierte: „Wenn Ihr Euch auf die Liebe zu einem Gott anstatt vieler Götter einlasst, dann seid Ihr im Besitz aller Liebe und Freiheit.“ Das Festhochamt hatte der Musikverein Waldenrath wunderbar mitgestaltet, der im Zusammenspiel mit dem Bundestambourkorps St. Hubertus auch den Kommers in der Stadthalle einleitete. Zu dem Marsch „Saluto Lugano“ der Banda musicale di San Martino zogen Komitee und Ehrengäste in eine voll besetzte Stadthalle ein.

Das „Herzlich willkommen“ von Major Volker Albrecht zu Beginn seiner Festrede wurde von lang anhaltendem Jubel unterbrochen. Die Einschränkungen und Entbehrungen zweier Jahre konterte er mit dem Versprechen: „Wir werden alles dafür tun, im nächsten Jahr wieder Schützenfest zu feiern.“ Albrecht konnte viele Gäste begrüßen, die im Neusser Schützenwesen Rang und Namen haben, allen voran den amtierenden Schützenkönig Kurt I. Koenemann.