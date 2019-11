Hubertusschützen in Neuss : Frederik Reymann ist neuer Hubertuskönig

Foto: Georg Salzburg(salz) Gut gelaunt: der neue Frederik Reymann bei der Proklamation.

Neuss Patronatstag der St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss: Immer ein Tag des Nachdenkens, ein Tag der Erinnerung, ein Tag der Auszeichnungen und vor allem ein Tag der Ermittlung des neuen Hubertuskönigs.

Ein großes Programm, das in diesem Jahr zum 120-jährigen Bestehen des Korps sogar am Gedenktag des Heiligen Hubertus in der gut besuchten Stadthalle mit dem Komitee des Bürger-Schützen-Vereins, mit Korpsführern- und -königen, Freunden und Gönnern gefeiert wurde. Für nachdenkliche Impulse ist vor allem Präses Wilfried Korfmacher zuständig, der beim morgendlichen Festhochamt in der Pfarrkirche St. Marien den Schützen mit auf den Weg gab, einmal über ihr eigenes Handel und ihre Ziele in sich zu gehen.

Für Major und Bruderschaftsvorsitzenden Volker Albrecht betonte: „Ist das Hubertus-Korps auch als lockere Gemeinschaft gegründet worden, so ist für uns das Festhalten an der Tradition wichtig für eine erfolgreiche Zukunft. Wir tun dies, um unsere Wurzeln zu erhalten und nicht nur an Schützenfest ein soziales Netzwerk zu spannen. In dem Tradition als ein Halt für die ungebrochene Anziehungskraft unserer Schützenkameradschaft gebraucht wird.“ Es gelte, gute Gewohnheiten nicht dem Zeitgeist zu opfern. In seinem Grußwort erinnerte Schützen-Präsident Martin Flecken daran, dass es wichtig ist, das Schützen füreinander einstehen und einen respektvollen Umgang miteinander pflegen.

Info Frederik Reymann ist neuer Hubertuskönig Foto: Georg Salzburg(salz) Königsschießen Frederik Reymann ist Hubertuskönig 2019/20. Er ist passives Mitglied und wurde durch den Zug „Junge Elche“ unterstützt. Der 33-Jährige setzte sich gegen Hans-Peter Sieben (Quirinus-Boschte) und Christian Pütz (Germanen) durch. Besonderheit Frederik Reymann ist Gildist (De Schabau Boschte) und Further Jäger im Zug „Gute Freunde“. Seine Lebensgefährtin ist Julia Carina Schanowski, Schwester des Adjutanten des Reitercorps, Jan Schanowski.

Der Patronatstag ist auch ein Tag, verdiente Schützen zu ehren. Mit Auszeichnungen des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, zu dem das Hubertuskorps als Bruderschaft gehört, mit Verleihungen von Ehrennadeln und Jubilarehrungen. Natürlich die Goldene Ehrennadel des Hubertuskorps für den amtierenden Schützenkönig Kurt Koenemann; aber auch Mitglieder in den eigenen Reihen an Manfred Britz (Germanen) Jörg Hahn (Diana), Hans-Dieter Frieß (Götz von Berlichingen) und Helmut Prinz (Zwölfender). Vom Neusser Regiment dürfen sich Stephan Parsch (Adjutant Schützenlust), Martin Weyers (Adjutant Jägerkorps) und Stephan Stock (Adjutant Edelknabenkönig) mit Gold schmücken. Und mit Silber Bezirkskönig, weitere Korpskönige und Korpsssieger.

Der Hohe Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften ist eine nicht alle Tage vergebene Auszeichnung. Damit wurden am Sonntag durch den Bezirksbundesmeister Andreas Kaiser Uwe Kirschbaum (Doppeladler), Helmut Prinz (Zwölfender) und in Abwesenheit Achim Heller (Erftjunker) für ihr langjähriges Engagement geehrt.