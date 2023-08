St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss Albrecht ehrt seinen Musikwunsch-Erfüller

Kein Ehrenabend ohne Laudatio. Die hielt Adjutant Andreas Lehmann, der zunächst an St. Hubertus Maß nahm, aber schnell zu dem Schluss kam: Ein Heiliger sei Volker Albrecht gewiss nicht. Aber ein erfolgreicher Korpsführer, der diese Gemeinschaft pflege. Das tut er nicht ohne Erfolg, denn in den 14 Jahren, die er Major und Vorsitzender ist, wuchs die Zahl der Marschierer von gut 600 auf – so die aktuelle Zahl aus dem Schützenbüro – 880 Uniformierte. Damit ist die St.-Hubertus-Schützengesellschaft im Kreis der so genannten kleinen Korps, denen sie imer noch zugerechnet wird, das größte – aber größer als das kleinste der so genannten großen Korps.