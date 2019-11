Brauchtum in Neuss : Hubertusball lässt das Zeughaus beben

Freddy Reymann und Julia Carina Schanowski beim Einzug. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Volker Albrecht, Major der St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss, hatte gleich zu Beginn seiner Begrüßung im Zeughaus den Beifall auf seiner Seite: „Nach acht Jahren des Feierns an der Stadtgrenze ist der Hubertusball wieder da, wo er hingehört – in unserer schönen Heimatstadt Neuss.“ Der Beifall gehörte auch dem neuen Hubertuskönig, der an diesem Samstagabend von ihm vorgestellt und eingeführt wurde: „Mein herzlicher Glückwunsch gebührt Freddy Reymann und Julia Carina Schanowski.

Von Rolf Hoppe

Ihr seid das neue Hubertuskönigspaar 2019/2020. Genießt die Zeit unter Freunden.“

Frederik Reymann (33), langjähriges passives Mitglied der St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss 1899, ist unter anderem Gildist im Zug „De Schabau Boschte” und Further Jäger im Zug „Gute Freunde”. Seine Lebensgefährtin Julia Carina Schanowski ist Schwester des Adjutanten des Reitercorps, Jan Schanowski. Reymann hatte sich am Patronatstag gegen Hans-Peter Sieben von den „Quirinus-Boschte” und Christian Pütz aus dem Zug „Germanen” durchgesetzt.