Neusser Initiative Schmetterling Hospizdienst-Ausflug zur Feuerwehr

Das sind ja echte Feuerwehrautos“, entfährt es dem neunjährigen Sam spontan, als er am Pfingstsamstag die Fahrzeughalle der Feuerwehr Neuss am Hammfelddamm betritt. Sam ist Teil einer Gruppe von zwölf Familien, die an diesem Tag an einem ganz besonderen Ausflug zur Neusser Feuerwehr-Hauptwache teilnehmen. Organisiert hat ihn der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Initiative Schmetterling.“