Fußball : Holzheimer SG sucht Spender

Neuss Fußballer wollen der an Leukämie erkranken Jenny helfen.

Schon im Februar hatten sich viele an der DKMS-Registrierungsaktion der Holzheimer SG beteiligt. Doch der Kampf gegen Blutkrebs geht weiter. Die Fußballer wollen der an Leukämie erkrankten Jenny helfen. Darum der Aufruf des Vorsitzenden Dieter Schmitz: „Alle sollen ihr helfen, einen passenden Spender zu finden, um diese schwere Krankheit zu besiegen. Lasst Euch bei der DKMS registrieren.“ Die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen. Haupttätigkeitsfeld ist die Registrierung von Stammzellspendern. -sit