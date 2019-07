Schützenfest Holzheim : Holzheimer Schützen streichen nur das Königsgeleit

Holzheim Das Schützenfest in Holzheim wird anders, denn die Bürgerschützen müssen ohne einen König feiern. Das werde man an den Abläufen aber kaum feststellen, sagt Oberst Friedel Müntnich.

„Nur das Festgeleit für den König am Dienstag wird entfallen.“ Ablesen kann man das Fehlen einer Schützenmajestät noch am ehesten an dem Festprogramm, wo „König“ nirgendwo auftaucht, sondern konsequent von Festparade die Rede ist.