Neue Ausstellung in Neuss „amschatzhaus“ lässt in poetischen Balancen schwelgen

Sie lässt Menschen in ihren Arbeiten sich begegnen oder voneinander entfernen, sie sind beschäftigt, haben Ziele oder schauen auf die Gegebenheiten. „Ein um das andere Mal scheint man sich selbst zu begegnen in den oft surrealen Motiven der Künstlerin“, so Adamek. Da ist etwa eine ganz in rot gekleidete Frau, die ihre Arme in die Höhe streckt und zwei Schlaufen ergreift – ganz so, als sei sie im Begriff, zu schaukeln. Im Hintergrund lassen verschlungene Pflanzen an eine Kette denken. Oft scheint es, als würden Brandts Protagonisten in einem Standbild überraschend eingefangen, sagt Adamek. „Ist es eingefrorene Bewegung oder bewegte Statik?“ In jedem Fall sorgen die Bildwelten von Christiane Brandt für eine vertrauensvolle Atmosphäre, erklärt Adamek.