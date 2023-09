Theater am Schlachthof Neuss Holzheim in der Hauptstadt

Holzheim hat sich beworben und ist in die Endrunde des Bundeswettbewerbs „Schönster Vorort“ gekommen. Als dann der Münchner Vorort Aschheim gewinnt, ist der Frust im Neusser Süden groß. Das ist die Grundidee zur fiktiven Geschichte „Letzte Ausfahrt Reuschenberg“, die am 15. September im Theater am Schlachthof uraufgeführt werden soll. Autor Martin Maier-Bode inszeniert sein neues Stück als einen Roadtrip. Denn drei Holzheimer machen sich auf den Weg nach Berlin, um dort gegen die ungerechte Entscheidung zu protestieren. Man vermutet politische Ränkespiele zwischen Ampel und CSU. In Berlin kommen sie zwar nicht ins Kanzleramt, aber sie treffen, so viel sei verraten, auf Außenministerin Annalena Baerbock.