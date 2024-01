Neusser Kunstschaffende über Projekte und das vergangene Jahr Holt und Linnemeier öffnen ihre Ateliers

Im benachbarten Atelierraum kann auch Holt schon einen kleinen Einblick in seine Werke geben, die er präsentieren wird. Seit einigen Monaten arbeitet er rund um den Begriff „Le chemin“ (der Weg). Und es sind einige, durchaus philosophische Fragen, die dem Weg innewohnen. „Der Weg beschäftigt sich mit dem Leben. Wohin führt er, was hat uns zu dem gemacht, der wir sind, was steht in der Vergangenheit, was in der Zukunft?“, erklärt Holt. Dazu zeigt er kleine Objekte, die von Aluminium gehalten werden – darunter finden sich Bilder aber etwa auch eine Speicherkarte, die eine Anspielung auf gespeicherte Identität der Ahnen ist. Sowohl bei ihm als auch bei Renate Linnemeier sind darüber hinaus Bilder zu finden, die sich aus Inspirationen ihres Provence-Aufenthalts speisen: Holt hat einen Wochenmarkt gemalt, bei der Darstellung konzentriert er sich auf die Farbe und Menschen. „Die Verkaufsstände interessieren mich wenig“, sagt er und deutet stattdessen auf eine Frau, die auf seinem Bild zwischen zwei Personen steht: Zu wem sie gehört? Die Antwort liegt in den Gedanken der Betrachter.